اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الأربعاء، فتاة تبلغ من العمر 30 عاماً تمارس رياضة كمال الأجسام بعدما قامت بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وقالت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية إن السلطات الأمنية اعتقلت فتاة تمارس كمال الأجسام قامت بنشر صور عارية لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن السلطات اشترطت الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 200 مليون تومان (180 ألف دولار).

وأوضحت الوكالة أن الفتاة المعتقلة لم تكن قادرة على تأمين المبلغ للإفراج عنها وتم نقلها إلى السجن تمهيداً لعرضها على المحكمة قريباً.

وكانت محكمة إيرانية، استدعت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مجموعة من لاعبات كمال الأجسام بسبب المشاركة في مسابقة خارج إيران، وانتشار صور لهن على شبكة الانترنت وقد ظهرن شبه عاريات.

وتمنع إيران النساء من المشاركة في أي فعاليات خارج البلاد في مسابقات كمال الأجسام، كما أنها رياضة غير معتمدة من قبل الاتحاد الرياضي للسيدات.