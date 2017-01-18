قال موقع “نيوزويك” الأمريكي إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيصل الجمعة المقبلة إلى البيت الأبيض بصفته رئيسا للولايات المتحدة، وحينها سوف يبدأ ترامب تفكيك إدارة باراك أوباما التي عملت طوال ثماني سنوات.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن تجربة أوباما تشير إلى أن ترامب قد يواجه بعض القيود، حيث في يناير 2009، وقع أوباما أمرا تنفيذيا بأن يتم تفكيك مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو في كوبا، ولكن على الرغم من الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس لم يتمكن من الحصول على موافقة النواب أو مجلس الشيوخ للنظر بجدية في اقتراح أوباما.

وبالمثل، ترامب يمكنه اتخاذ بعض الخطوات المثيرة حول الهجرة، مثل وقف تدفق اللاجئين السوريين وهو شيء يمكن القيام به من جانب واحد ولكن من المتوقع أن يحصل هذا القرار على مراجعة شاملة، وفي اليوم الأول يمكن أن يسمح للأطفال من المهاجرين غير الشرعيين من دون السجلات الجنائية البقاء في العمل وسوف يصدر قرارا بإبعاد المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم.

واعتبر نيوزويك أن ترامب يمكنه سحب الشراكة عبر المحيط الهادئ ومن المرجح أن تأمر حينها الوكالات المعنية بالنظر في الخيارات المتاحة لإعادة التفاوض على اتفاق أمريكا مع أيرلندا الشمالية للتجارة الحرة التي نوقشت من قبل الرئيس جورج بوش ووقعه الرئيس بيل كلينتون، لكنه من غير المرجح أن يتم سحب الاتفاق على الفور.

وفيما يتعلق بالبيئة، يمكن لترامب بدء عملية تفكيك برنامج الطاقة النظيفة الذي تستخدمه وكالة حماية البيئة للمساعدة في تسريع تراجع صناعة الفحم وهذا ما كان يحدث على أي حال بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

كما أن ترامب سيفعل شيئا للسيطرة على السلاح، وربما إلغاء الأوامر التنفيذية التي اتخذها أوباما في وقت سابق من هذا الشهر، وتوجيه الجهات الحكومية المختلفة للبدء في تطوير تقنيات البندقية الذكية التي من شأنها أن تسمح فقط لصاحب المسدس استخدام السلاح.