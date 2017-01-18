أقدمت مصورة الفيديو الذي أظهر اعتداء شاب جزائري على فتاة وتجريدها من ملابسها في منطقة “التات” بولاية تيارت، على تسليم نفسها للأجهزة لأمنية.

وكان الفيديو قد لاقى انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وموجة استنكار واسعة.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بالمدعوة “ش”، وتبلغ من العمر 19 سنة، حيث كانت في حالة فرار بعد تحديد هوية الشاب المعتدي والقبض عليه.

وتوصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى تورط شابين آخرين في عملية الاعتداء لكنهما لم يظهرا في الفيديو.

وظهرت الفتاة “ش” من خلال صوتها في الفيديو وهي تقول للشاب “انتبه.. أرجعها ستهرب”، فيما كانت الضحية تستغيث وتتوسل للشاب أن يخلي سبيلها، لكنه لم يرحمها وقام بتجريدها من ملابسها في مشهد لاقى موجة استنكار كبيرة.