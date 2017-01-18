استمرارا للحملة الإعلامية المصرية ضد المملكة العربية ، استنكر الإعلامي محمد الغيطي، تصريحات الكتاب والإعلاميين ، التي تهاجم وتسخر من ، عقب قرار المحكمة الإدارية بمصرية “”، قائلًا: “كلام حامض وسافل ورخم”، على حد قوله.

 

وأضاف “الغيطي”، في برنامج “صح النوم” المذاع على قناة “LTC”: “الحكومة بتاعتنا هي اللي وصلتنا لهذا المأزق، لكن ما يقوله السعوديون قلة أدب وسفالة، ايه الرز اللي بيتكلموا عليه دا، ارجعوا للتاريخ وهتعرفوا خير مين اللي على التاني”، متابعًا: “مصر خيرها على ، وهي اللي أكلتهم لما كانوا حافيين، وعلمتهم إزاي يخشوا ”، حسب قوله.

 

واستكمل: “طول عمرنا أيادينا بيضاء على الجزيرة العربية، كل حاجة أكل وفلوس وكسوة ، دول معرفوش الفلوس غير لما خدوها من مصر”، حسب تعبيره.

 

وكانت التي عُقدت أمس، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت طعن هيئة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.