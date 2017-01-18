استمرارا للحملة الإعلامية المصرية ضد المملكة العربية السعودية، استنكر الإعلامي محمد الغيطي، تصريحات الكتاب والإعلاميين السعوديين، التي تهاجم وتسخر من مصر، عقب قرار المحكمة الإدارية بمصرية “تيران وصنافير”، قائلًا: “كلام حامض وسافل ورخم”، على حد قوله.

وأضاف “الغيطي”، في برنامج “صح النوم” المذاع على قناة “LTC”: “الحكومة بتاعتنا هي اللي وصلتنا لهذا المأزق، لكن ما يقوله السعوديون قلة أدب وسفالة، ايه الرز اللي بيتكلموا عليه دا، ارجعوا للتاريخ وهتعرفوا خير مين اللي على التاني”، متابعًا: “مصر خيرها على الجزيرة العربية، وهي اللي أكلتهم لما كانوا حافيين، وعلمتهم إزاي يخشوا الحمام”، حسب قوله.

واستكمل: “طول عمرنا أيادينا بيضاء على الجزيرة العربية، كل حاجة أكل وفلوس وكسوة الكعبة، دول معرفوش الفلوس غير لما خدوها من مصر”، حسب تعبيره.

وكانت المحكمة الإدارية العليا التي عُقدت أمس، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.