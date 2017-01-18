أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا، يظهر الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان وهي تتحدث عن علاقتها الأولى مع الهدية التي أهداها إياها صديقها السعودي.

وقالت لوندسان التي أثارت الجدل مؤخرا بسبب تصرفات أوحت بقربها للتحول للإسلام: “إن صديقي السعودي المقيم في لندن أعطاني نسخة من القرآن الكريم، وأخذتها معي إلى نيويورك، وكان هذا بمثابة باب مفتوح للتعلم، خاصة الأشياء الروحية، وهذه طبيعة شخصيتي”.

وأضافت: “وكنت ممسكة بنسخة القرآن وأنا أسير في الشارع، فهاجموني في أمريكا، ووصفوني بإنسانة سيئة… والسبب فقط لأني أحمل القرآن”.

وأشارت إلى أنها “سعدت عند العودة إلى لندن؛ لأني أصبحت مهددة في بلدي… الناس عاملوني معاملة سيئة؛ لأن هذا معتقدي، وهذا ما آمنت به”.

وتابعت: “لا أستطيع أن أتخيل عدد الأشخاص الذين يمرون بهذه المتاعب طوال الوقت، وهذا ما جعلني أشعر بأنني غريبة”.

وأثار حساب الممثلة الأمريكية المشهورة ليندسي على انستغرام الجدل مرة أخرى حول اعتناقها الدين الإسلامي.

فقد ظهر حسابها على انستغرام وقد حذفت منه جميع صورها، وكتبت على الـ«Bio» أو السيرة الشخصية للحساب كلمة: “السلام عليكم”، لتثير التساؤلات: هل حقا اعتنقت الممثلة الأمريكية الإسلام؟

واعتبر موقع The Identities الشهير أن تصرف لوهان على “أنستغرام” ليس إلا نتيجة مؤكدة لإعلان اعتناقها الإسلام بشكل نهائي.

كما أثارت لوهان جدلا بعد ارتدائها الحجاب ودفاعها عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب أسبوعية “دير شبيغيل” الألمانية، فإن ليندسي لوهان قامت خلال وجودها في تركيا بزيارات عديدة لمعسكرات اللاجئين السوريين، ووثقت الحياة هناك بمشاركات عرضتها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.