علقت الإعلامية المصرية “لميس الحديدي” على الحكم الذي صدر ضد اللاعب “محمد أبو تريكة” واتهامه بالإرهاب.

وقالت الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة” على قناة “العاصمة” أن اتهام شخصيات مثل القرضاوي وبديع وعزت وعاكف وخيرت الشاطر وإبراهيم منير وعصام سلطان أمر مفهوم ولكن ما هو غير مفهوم إدراج أسماء مثل رجل الأعمال صفوان ثابت واللاعب محمد أبو تريكة والإعلامي مصطفى صقر الذي يملك جريدة البوصلة.

وتساءلت المذيعة “هل أبو تريكة أهم لاعب في مصر وأكثر لاعب محبوب في البلد وأسعد الملايين إرهابي حتى لو كانت هناك شبهة في تعاملات مالية مع الإخوان ليُسحب جوازه ويُمنع من السفر، وهل هو عديم حسن السيرة والسلوك في القانون واستدركت قائلة :”ده رجل هو الأخلاق” وأضافت الحديدي مخاطبة المحكمة التي أصدرت الحكم بحق أبو تريكة وغيره هل المتحفظ على أمواله يُعتبر إرهابياً.

وكانت الدائرة السادسة في محكمة جنايات محكمة شمال القاهرة قد أصدرت الخميس الماضي حكماً بإدراج عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية حيث تم ادراج 1500 من الجماعة والموالين لها على قائمة الإرهاب وحبسهم لمدة ثلاث سنوات.