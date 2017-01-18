رغم كل عمليات القرصنة الإلكترونية التي تتعرض لها حتى كبرى الشركات حول العالم باستمرار، مازالت كلمة السر 123456 الأكثر انتشارا خلال العام الماضي والتي يستخدمها 17 في المئة من مستخدمي شبكة الإنترنت.

هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة قام بها موقع Keeper المتخصص في كلمات السر في شيكاغو والتي شملت 10 ملايين مستخدم عام 2016.

وكانت هذه كلمات السر الـ10 الأكثر انتشارا خلال العام الماضي:

123456

123456789

Qwerty

12345678

111111

1234567890

1234567

Password

123123

987654321

واقترحت الدراسة أن تُزود مواقع الإنترنت التي توفر حسابات إلكترونية بمؤشر ينبه المستخدمين عند استخدام إحدى كلمات السر الشائعة لتفادي تعرضهم للقرصنة فيما بعد.

كلمة سر حصينة؟

ولاختيار كلمة سر لها قدرة الصمود في وجه هجمات القرصنة الإلكترونية التي تزداد تقدما وتعقيدا يوما بعد يوم، قدم الخبراء هذه النصائح:

تجنب استخدام أسماء الرياضات الشائعة، فهي على قائمة كلمات السر الـ10 الأسوأ.

تاريخ الميلاد من أسهل كلمات السر التي يمكن التكهن بها في حال الحصول على معلومات شخصية بسيطة.

تفادى استخدام أسماء الأشخاص الشائعة فهي على قائمة 50 كلمة سر من الأكثر استخداما.

يقترح الخبراء استخدام كلمة سر مركبة من ثمانية أحرف إلى جانب تركيبة غير منتظمة أخرى من الأرقام.

بإمكانك استخدام عبارات مركبة فتكون كلمة السر مؤلفة من كلمتين مع فاصل بينهما من اختيارك.

وأخيرا استخدم كلمة سر مختلفة لكل حساب ولا تجمعها في كلمة سر واحدة عندها سيكون تعرضك للقرصنة أمرا خطيرا.