قال سليمان العقيلي الكاتب والباحث السياسي السعودي، إن المملكة وقعت اتفاقية مع الحكومة المصرية، المعترف بها دوليًا، مؤكدا أنه إذا لم تف الأخيرة بتعهداتها، فإنها بذلك ستوجه ضربة للعلاقات المصرية السعودية التي تم تعزيزها في الفترة الأخيرة، من خلال إبرام 24 اتفاقية مختلفة.

وأكد العقيلي، في حوار أجراه معه التليفزيون العربي، أن “المملكة لم تصدر أية تصريحات رسمية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، لأن هذا الحكم يعبر عن جدل مصري داخلي، لا يهم المملكة في شيء”، مشددًا على أن “الحكم ليست له أية قيمة دولية أو سياسية لأن المعاهدات بين الدول لا تنقضها المحاكم المحلية، وإلا لكان بوسع جميع الحكومات أن تتخلى عن التزاماتها الدولية،” على حد تعبيره.

وأشار العقيلي إلى أن السعودية ليست لها علاقة بالمحاكم المصرية ولا تعترف بأحكامها أو قراراتها، وإذا تم التراجع عن الاتفاقية من قبل الجانب المصري، فمن الممكن أن يتفق الطرفان على اللجوء إلى المحاكم الدولية.

وأكد الكاتب السعودي أن “الكرة ليست في المرمى السعودي بالأساس، وإنما تتقاذفها الأطراف الداخلية المصرية، من نظام ومعارضة، أو ربما أطراف داخلية في النظام، مضيفا: “نحن أمام سيناريوهات أفلام سياسية، لا تعنى السعودية بها”.