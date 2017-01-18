استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو، تم تسريبها لشاب يظهر مع فتيات، قيل إنهن سعوديات، دون نقاب أو حجاب.

وهاجم السعوديون الشاب، إذ أكدوا أنه “حوثي”، وانتقدوا المقاطع عبر هاشتاغ #حوثي_يبتز_الفتيات_ويشهر_بهن على موقع التواصل “تويتر”.

وطالب “مبارك” بالقصاص من صاحب الفيديو: “القصاص القصاص يا أحفاد الصحابة النار ولا العار والموت ولا الدياثة”.

وقال “رجل المهمات”: ” بنت العز والشرف والقبيلة والي عندها رادع إسلامي والله ثم والله إنها لن ترضى أن تكون فريسة سائغه لأي ذئب بشري”.

#حوثي_يبتز_الفتيات_ويشهر_بهن هذه فتاه يمارس عليها طغيانه ويطلب منه ترديد بعض الجمل وهي تحت تأثير المخدر وهي ليست الوحيدة التي قام بإغوائها pic.twitter.com/72AMNsU9LR — د.معروف (@Dralmarof) January 17, 2017

واعتبر “عبدالله القحطاني” أن مثل هذه الظواهر سببها تواجد الأجانب في السعودية: “الشي الذي يقهر وينغبن منه الشخص الغيور هو وجود الأجانب في المولات مع البنات الموظفات ويكون الأجنبي مشرفا عليها”.

لكن “هيرو” رأى: “ماني شايف ابتزاز ولو عليه مسألة راح يقفطونه”.

يستغل مؤيدو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القضايا المثارة في المملكة بين الحين والآخر، لدعم حجتهم بإعادة صلاحيات الهيئة كاملة- كما ذكر موقع ارم نيوز الاماراتي- إذ علق “عبدالله”: “يسبون الهيئة ويشتمونهم والحين يقولون يازين الهيئه رجعوهم. مو مشكلة والله”.

وأيد “فهد المالكي”: ” الآن يجب دفع ضريبة تعطيل عمل الهيئة وما خفي كان أعظم”.

ورأى “سعيد الدغفلي”: “لا الشرطة ولا مكافحة المخدرات ولا المباحث استطاعو أن يفعلوا ما كانت تفعلة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

يذكر أنه لم يتم التثبت من صحة مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل وشخصيات أصحابها وجنسياتهم.