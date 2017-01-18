علقت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على وضع اسمها من قبل محكمة الجنايات على قائمة الإرهاب مع أكثر من 1500 شخص بينهم لاعب المنتخب الوطني السابق ولاعب النادي الاهلي محمد أبو تريكة، مؤكدة ان هذه القائمة هي قائمة شرف.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”: ” أنهم يتهموننا بالإرهاب على الرغم من أن طغمة الانقلاب هم الإرهابيين ويشهد على ذلك مجزرة الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة”.

وأكدت “عرابي” أن القرار الصادر بحقها لن يؤثر عليها، وأن ما جرى هوبسبب اصابتهم بحالة من “السعار” ومحاولة لإخراس أي صوت من أصوات معارضي “الانقلاب”.

واعتبرت “عرابي” أن خروج هذه القائمة في هذا الوقت هو عبارة لإخراس الألسنة التي تتحدث عن حكم مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” والتي بمقتضاه تنطبق تهمة الخيانة العظمى على كل من وافق وأيد سعودية الجزيرتين.