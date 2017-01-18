وضعت السلطات المصرية اسم محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على قوائم ترقب الوصول عبر مطار القاهرة الدولي, حتى يجري اعتقاله فور وصوله بعد ان جرى ادراجه بالامس ضمن قوائم الارهاب.

وأضاف مصدر أمني بحسب صحيفة “التحرير” أن قرار الوضع على قوائم الإرهاب، للاعب يترتب عليه عدة إجراءات، أهمها القبض عليه، ومنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وكذا قوائم الترقب، مع سحب جواز سفره، وقد يصل الأمر إلى الغاؤه ومنعه من استخراج آخر جديد.

وأضاف المصدر أنه سوف يتم تجميد الأموال الخاصة باللاعب في حال ثبت استخدامه لها في أي نشاط إرهابي، وكذلك منعه من تولي الوظائف العامة.

وفي السياق ذاته حذر أبو تريكة جميع أفراد أسرته من الحديث عن قرار محكمة الجنايات بإدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب .

وشدد “أبو تريكة”، بحسب صحيفة “الدستور”، على ضرورة ترك ملف القضية بأكمله إلى محمد عثمان المحامي الخاص باللاعب، مطالبا جميع أفراد أسرته بعدم الحديث في القضية.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أدرجت محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.