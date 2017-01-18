شنَّ رجل الدين والسياسي العراقي، إياد جمال الدين، هجوما عنيفا على مؤسس الحركة الوهابية ففي المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واصفا إياه بالوثني.

وقال “جمال الدين” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لعن الوثن خميني لعن الوثن محمد بن عبد الوهاب لعن الوثن حسن البنّا.. في هذا العصر يُعتَبَر عبادة بل من أشرف العبادات.. هي هدم الاوثان”.

📌لعن الوثن خميني

لعن الوثن محمد بن عبد الوهاب

لعن الوثن حسن البنّا..

في هذا العصر يُعتَبَر عبادة

بل من أشرف العبادات.. هي هدم الاوثان. — اياد جمال الدين (@Ayadjamaladdin) January 17, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” درب الإيمان ودرب الحرية ودرب التقدم يبدأ بلعن خميني ومحمد بن عبد الوهاب وحسن البنّا العنوهم ولا تترددوا الإيمان كله في لعنهم والبراءة منهم”.

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درب الإيمان

ودرب الحرية

ودرب التقدم

يبدأ بلعن خميني ومحمد بن عبد الوهاب وحسن البنّا

العنوهم ولا تترددوا

الإيمان كله في لعنهم والبراءة منهم — اياد جمال الدين (@Ayadjamaladdin) January 17, 2017

وتابع في تغريدة أخرى مواصلا هجومه مستدلا بقرب زوال الوهابية مع انخفاض أسعار النفط: ” انهيار أسعار النفط.. لا تحسبوه شرا. انهيار سعر النفط يعني انهيار الارهاب. لولا النفط ما انتشرت الإسلاموية. ولولا النفط ما انتشر الارهاب”.