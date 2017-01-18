شنَّ رجل الدين والسياسي العراقي، إياد جمال الدين، هجوما عنيفا على مؤسس الحركة ففي العربية ، الشيخ ، واصفا إياه بالوثني.

 

وقال “جمال الدين” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” لعن الوثن خميني لعن الوثن محمد بن عبد الوهاب لعن الوثن حسن البنّا.. في هذا العصر يُعتَبَر عبادة بل من أشرف .. هي هدم ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” درب ودرب ودرب التقدم يبدأ بلعن خميني ومحمد بن عبد الوهاب وحسن البنّا العنوهم ولا تترددوا الإيمان كله في لعنهم والبراءة منهم”.

 

وتابع في تغريدة أخرى مواصلا هجومه مستدلا بقرب زوال الوهابية مع انخفاض : ” انهيار .. لا تحسبوه شرا. انهيار سعر النفط يعني انهيار . لولا النفط ما انتشرت الإسلاموية. ولولا النفط ما انتشر ”.