وجه نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، انتقادات شديدا لكل من يصفه بأنه عماني واصافا إياهم بالأنذال، مؤكدا بأن صفة العماني لا تقلل من سمة الشخص وإنما تاج فوق الرأس.

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” مابالهم يصفونني بعماني وكأنها صفة تقلل شأني يا أيها الانذال إن عماننا فوق الرؤوس تعد من تيجاني”.

مابالهم يصفونني بعماني وكأنها صفة تقلل شأني

يا أيها الانذال إن عماننا فوق الرؤوس تعد من تيجاني — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 18, 2017

وأضاف: ” ما العيب أن عمان جزء من هنا وهنا يكمل لوحة لعمان.. فعمان إقليم ووحدة اسرة وعلاقة بيضاء في الأزمان”.

ما العيب أن عمان جزء من هنا وهنا يكمل لوحة لعمان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 18, 2017

وتابع: ” استغرب ان البعض من العرب يقول انتم اصلا ساحل عمان…وكأنه لا يعلم بأنني انا ابن الساحل اعتز بهذا الاسم…نحن عمان وعمان نحن..ولن يفلح العذال”.