وجه نائب رئيس شرطة ، الفريق ، انتقادات شديدا لكل من يصفه بأنه عماني واصافا إياهم بالأنذال، مؤكدا بأن صفة العماني لا تقلل من سمة الشخص وإنما تاج فوق الرأس.

 

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” مابالهم يصفونني بعماني وكأنها صفة تقلل شأني يا أيها إن عماننا فوق تعد من تيجاني”.

 

وأضاف: ” ما العيب أن جزء من هنا وهنا يكمل لوحة لعمان.. فعمان إقليم ووحدة اسرة وعلاقة بيضاء في ”.

 

وتابع: ” استغرب ان البعض من يقول انتم اصلا ساحل عمان…وكأنه لا يعلم بأنني انا ابن اعتز بهذا الاسم…نحن عمان وعمان نحن..ولن يفلح العذال”.