قال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير المصري الأسبق أستاذ القانون والعلوم السياسية: إن العاهل السعودي   بن عبد العزيز آل سعود أكد، في حوار له مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إنه لا يعلم شيئا عن جزيرتي ، ولكن يردون الجميل، بحسب قوله.

 

وأضاف “الأشعل” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية “LTC”: إن حوار الملك سلمان تم نشره في 18 نيسان/أبريل 2016.

 

وأوضح: إن”سلمان” لم يطلب من المصريين تسليم الجزيرتين، والسفير السعودي بالقاهرة أعلن في أكثر من تصريح له، قال فيها: “لا تلوموا ولكن لوموا حكومتكم”.

 

وأكد أن الحكومة تتطوع في التصادم مع ، وتسعى لتوزيع الجزر المصرية، كهدايا للدول العربية.