قال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أستاذ القانون والعلوم السياسية: إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أكد، في حوار له مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إنه لا يعلم شيئا عن جزيرتي تيران وصنافير، ولكن المصريين يردون الجميل، بحسب قوله.

وأضاف “الأشعل” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية “LTC”: إن حوار الملك سلمان تم نشره في 18 نيسان/أبريل 2016.

وأوضح: إن”سلمان” لم يطلب من المصريين تسليم الجزيرتين، والسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان أعلن في أكثر من تصريح له، قال فيها: “لا تلوموا السعودية ولكن لوموا حكومتكم”.

وأكد أن الحكومة تتطوع في التصادم مع الشعب المصري، وتسعى لتوزيع الجزر المصرية، كهدايا للدول العربية.