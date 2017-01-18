نقلت وكالة “رويترز” عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم قوله “إن مشاركة السعودية وقطر في المحادثات السورية المنوي عقدها في أستانا ، ستناقش عندما تتوقف الدولتان عن دعم “الإرهاب”.

ونقلت قناة الميادين التلفزيونية عن المقداد قوله :”عندما توقف قطر والسعودية دعمهما للارهاب نناقش مسألة مشاركتها في المباحثات”.

ومن المقرر أن تستضيف قازاخستان الأسبوع المقبل محادثات سلام سورية دعت إليها روسيا وإيران وتركيا.

وفي السياق ذاته أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الثلاثاء أن إيران تعارض وجود الولايات المتحدة في محادثات السلام السورية في أستانا، بينما تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن خشيته من إفساد دول أوروبية للمحادثات.

وردا على سؤال عن موقف إيران من المشاركة الأميركية المحتملة المقررة في أستانا في 23 من الشهر الحالي قال ظريف “لم نوجه الدعوة لهم ونعارض وجودهم”.

وسبق أن صرح لافروف الثلاثاء بأنه يعتقد أن من الصواب دعوة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى محادثات أستانا، لكنه أضاف أن لديه معلومات عن دول أوروبية -لم يسمها- تسعى إلى إفشال المحادثات لأنها شعرت بأنه جرى تهميشها.