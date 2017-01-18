شنت الفنانة المصرية داليا البحيري هجومًا لاذعًا ضد لاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، عقب إدراجه بقوائم الإرهاب.

وقالت “البحيري” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبو تريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خلقته بتقول إرهابي”.

وجاء اسم أبو تريكة ضمن قائمة الأسماء المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والتي تم إدراجها في القرار الصادر الخميس الماضي على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وبالإضافة إلى أبو تريكة تضمن القرار الصادر عن الدائرة السادسة أسماء عدد من الشخصيات العامة منها : رجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.