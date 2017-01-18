قالت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية “قد ألقى بكبرياء وطنه في الأرض”.

وأضافت الصحيفة الالمانية أن “إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، واتهمه البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على قروض ومساعدات من السعودية”.

وأضاف: “الحكم الذي صدر أمس من المحكمة الإدارية العليا في مصر حكم نهائي لا استئناف فيه, فقرار القاضي أثبت أن السيسي لم يكن يجوز له التنازل عن أرضه, الذي طالما أكد أنها ملك للسعودية”.

ورأى محللون سياسيون أن الحكم من شأنه أن يؤدي إلى “الإطاحة بالنظام المصري كما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك”.

فيما تخيل بعض المحللين أن ارض النيل تصرخ قائلة: “السيسي باع أجزاء من مصر إلى المملكة العربية السعودية, هذه كارثة وطنية بكل المقاييس”، في إشارة إلى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إصدار الحكم مباشرة, تنذر بأن القضية لن تقف عند بطلان بيع الجزيرتين فحسب، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.

وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع الرئيس السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من ذي قبل، خاصة وأن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر”.

ونقلت عن ناشط سياسي مصري قالت إنه رفض نشر اسمه: “لمدة ثلاث سنوات منذ تولي السيسي الرئاسة عشنا تحت التعذيب والقتل والإرهاب والدمار وارتفاع الأسعار والفساد, فلقد رأيت الرئيس المصري جمال عبد الناصر، السادات، مبارك ومرسي ,السيسي ومن الواضح أنه الأسوأ”.

وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية”.