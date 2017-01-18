يحتوي الجزر على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد٬ مما يجعله واحد من أهم الخضروات المفيدة للجسم، حيث ينصح خبراء التغذية بتناوله فى طبق السلطة لرفع قيمتها الغذائية وإمداد الجسم بفوائدها.

وأوضحت نتائج الأبحاث الأخيرة والتى أجرتها طبيبة العيون الفرنسية “كاترين جيجا” بإثبات حول فائدة جديدة اكتشفوها فى الجزر.

وتأتي الفائدة الجديدة على أن الجزر يحمي من أمراض الشيخوخة٬ حيث أوضحت الدكتورة “كاترين” أن مادة الكاروتين وفيتامين (أ – ج – هـ) بالإضافة إلى الأوميجا 3 وعنصرى الزنك والنحاس المتوفرين فى الجزر يساعدوا على حماية النظر٬ فضلا عن حمايتهم من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التى تؤثر على النظر وتعجل بالشيخوخة.

وتابعت “كاترين” أن تناول الجزر بصفة منتظمة يساعد على وقف تدهور النظر الذى يتعرض له الإنسان مع تقدم السن، كما أنه يؤخر ظهور الأمراض المزمنة التى تتعرض لها العيون مثل المياه البيضاء أو الكاتاركت وتدهور قوة الإبصار المرتبطة بتقدم السن.