ألقت السلطات الأمنية الاردنية القبض على يحمل ويزاول مهنة الطب دون الحصول على شهادة, وذلك عقب ممارسته المهنة في عيادته الخاصة في منطقة ارقى ضواحي العاصمة .

 

واوقف المدعي العام الطبيب المزعوم تمهيداً لمثوله أمام الجهات القضائية عقب فتح تحقيق في الحادثة ودوافعه لمزاوله المهنة .

 

وكشفت وزارة تلقيها بلاغاً بوجود شخص لديه للعلاج بالطب الماليزي دون حصوله على شهادة الطب، ليتحرك الفريق بمرافقة فريق أمني مختص إلى المكان وإلقاء القبض عليه أثناء قيامه بعلاج أحد الأشخاص.

 

وأثارت الحادثة جدلاً في الشارع الأردني عقب معرفة ان الطبيب المزور كما يقال يحمل الجنسية الاسرائيلية مطالبين بمعاقبته.