ألقت السلطات الأمنية الاردنية القبض على طبيب يحمل الجنسية الاسرائيلية ويزاول مهنة الطب دون الحصول على شهادة, وذلك عقب ممارسته المهنة في عيادته الخاصة في منطقة عبدون ارقى ضواحي العاصمة عمان .

واوقف المدعي العام الطبيب المزعوم تمهيداً لمثوله أمام الجهات القضائية عقب فتح تحقيق في الحادثة ودوافعه لمزاوله المهنة .

وكشفت وزارة الصحة تلقيها بلاغاً بوجود شخص لديه عيادة للعلاج بالطب الماليزي دون حصوله على شهادة الطب، ليتحرك الفريق بمرافقة فريق أمني مختص إلى المكان وإلقاء القبض عليه أثناء قيامه بعلاج أحد الأشخاص.

وأثارت الحادثة جدلاً في الشارع الأردني عقب معرفة ان الطبيب المزور كما يقال يحمل الجنسية الاسرائيلية مطالبين بمعاقبته.