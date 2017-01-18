تبدي الكثيرات إعجابهنّ بإطلالات أمل كلوني وخصوصاً حين يتعلق الأمر بجمالها.

إلا أنّ أكثر ما يلفت أنظار هؤلاء هو شعرها الذي يبدو دائماً براقاً وناعماً ومتألقاً.

أمّا سرّ ذلك فهو أنّها تنفق مبلغ 500 يورو على قصّ شعرها. فهي تقصد صالون المزيّن سيرج نورمنت الذي يعمل في حيّ تشيلسي الفاخر في لندن. وتدفع ذلك المبلغ لكي يتولى الأخير بنفسه الاهتمام بإطلالتها.

وقد تفوّقت بذلك على دوقة كامبريدج كايت ميدلتون التي تكتفي بقصّ أطراف شعرها كل 6 أسابيع مقابل 200 يورو. حسب موقع لها.

لا عجب في هذا، فزوجة الممثل الوسيم جورج كلوني تهوى المظاهر الفخمة وتحب الرفاهية.