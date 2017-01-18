استنكر المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، حمدين صباحي، إدراج محكمة الجنايات اسم لاعب المنتخب المصري والنادي الاهلي السابق محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهابيين، مؤكدا على أن أمير القلوب “صديق الحياة وصانع الفرح”.

وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” الإرهابى عدو الحياة مظلم القلب تاجر الكراهية ..أبو تريكة صديق الحياة اخضر القلب صانع الفرح”.

وأضاف: “أبو تريكة ليس إرهابيا… أكره الإرهاب واحب أبو تريكة”.

وكانت السلطات المصرية قد وضعت اسم محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على قوائم ترقب الوصول عبر مطار القاهرة الدولي, حتى يجري اعتقاله فور وصوله بعد ان جرى ادراجه بالأمس ضمن قوائم الارهاب.

وأضاف مصدر أمني بحسب صحيفة “التحرير” أن قرار الوضع على قوائم الإرهاب، للاعب يترتب عليه عدة إجراءات، أهمها القبض عليه، ومنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وكذا قوائم الترقب، مع سحب جواز سفره، وقد يصل الأمر إلى الغائه ومنعه من استخراج آخر جديد.