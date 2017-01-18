استنكر المرشح الرئاسي السابق ومؤسس المصري، ، إدراج اسم لاعب المنتخب المصري والنادي الاهلي السابق ، على قائمة الإرهابيين، مؤكدا على أن أمير القلوب “صديق وصانع الفرح”.

 

وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” الإرهابى عدو الحياة مظلم القلب تاجر الكراهية ..أبو تريكة صديق الحياة اخضر القلب صانع الفرح”.

 

وأضاف: “أبو تريكة ليس إرهابيا…  أكره واحب أبو تريكة”.

 

وكانت السلطات المصرية قد وضعت اسم محمد أبو تريكة لاعب منتخب  والنادي الأهلي السابق على قوائم ترقب الوصول عبر مطار  الدولي, حتى يجري اعتقاله فور وصوله بعد ان جرى ادراجه بالأمس ضمن قوائم .

 

وأضاف مصدر أمني بحسب صحيفة “التحرير” أن قرار الوضع على قوائم الإرهاب، للاعب يترتب عليه عدة إجراءات، أهمها القبض عليه، ومنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وكذا قوائم الترقب، مع سحب جواز سفره، وقد يصل الأمر إلى الغائه ومنعه من استخراج آخر جديد.