تشابهت العناوين في ثلاث صحف مصرية اليوم. حيث نشرت كل من “صدى البلد” و”اليوم السابع” و”الموجز” عنوانا واحداً يقول: وثيقة تكشف تورط قطر في العبث بأمن السعودية والإمارات فيما كتبت اليوم السابع: وثيقة تكشف: قطر ترصد أموالا لكتاب ومغردين من السعودية والإمارات”.

وتشابه النص أيضا الذي يتحدث عن الوثيقة المزعومة.

والجدير بالذكر ان الصحف المذكورة مدعومة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة مستشار ولي عهد أبوظبي الهارب محمد دحلان.

ومن المعروف ان الإمارات تستحوذ على العديد من كتاب السعودية الذين بعضهم يقيم في دبي ويكتبون دائما لصالح حكام الإمارات ويصطفون معها في جميع مواقفها.

وكشفت تسريبات سابقة كيف يتم توجيه الصحف المصرية من خلال مدير مكتب عبدالفتاح السيسي. ونشرت “اليوم السابع” مسبقاً صور زيارة القيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان وهو يقوم بزيارة مكاتبها والاجتماع مع أسرة التحرير في القاهرة وهي الصور التي اثارت جدلا وقتذاك وسرت ترجيحات بأن دحلان استولى على ملكية الصحيفة.