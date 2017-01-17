أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض حكما بالسجن لمدة 21 عاما في حق يمني بتهمة المساس بثوابت الدين الإسلامي وبسب ولاة الأمر، بحسب ما تداولته صحف سعودية.

وأدين المتهم بالمساس بالنظام العام والتشكيك بالثوابت الدينية حيث تعرض لبعض الصحابة ومهاجما ما جاء في صحيح البخاري، وفق الصحف.

وبحسب تفاصيل الدعوى، نشر المتهم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقات تعرض فيها لولاة الأمر ووصف أتباع الوهابية بـ”التكفيريين”، والدولة بـ”الظلم”.

وسيتم ترحيل المدان بعد قضائه مدة السجن كما جاء في الحكم الابتدائي الذي صدر الأحد، ولن يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا وفق ما تقضي به قوانين الحج والعمرة.

وتمت مصادرة الهواتف النقالة وجهاز الحاسوب الذي كان ينشر من خلاله المدان تعليقاته على حسابه في موقع فيسبوك الذي جرى إغلاقه أيضا.

ويشار إلى أن المدعي العام كان قد طالب بتنفيذ حد الردة على المتهم، بينما تساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت العقوبة تناسب الجريمة:

هل يستحق 21 سنة سجن؟

هذا الرعب من المخالفين غير مبرر

.."وادانت المحكمة المتهم بسب ولاة الأمر"

أه أوك..وضحت الصورة

احرقوه. https://t.co/WI7rKS8VV5 — ميكانيكي دبابات (@Tanks_mec) January 17, 2017