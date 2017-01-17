تعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده، لموقف محرج للغاية أثناء تقديمها واجب العزاء، مساء الاثنين، في الفنانة الراحلة كريمة مختار.

حيث تحرش أحد الشبان بها، وهو ما أثار غضبها موجهة كلامها له “إيه اللي إنت بتعمله ده .. إنت بتهرج .. يعنى إنت لو عندك حالة عزا، ترضى أعمل فيك كده.. لو إنت ترضى أنا هارضى”.

وغادرت فيفي مسرعة إلى سيارتها، رافضة التحدث إلى أي شخص احتراما لأجواء العزاء.

يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام، حضروا عزاء الفنانة القديرة كريمة مختار، ومن أبرزهم الفنانة إلهام شاهين وليلى علوي وأحمد السقا ويحيى الفخراني ووائل الإبراشي.