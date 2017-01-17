ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أنّ قوات الأمن التركية، عثرت على طائرتين بدون طيار من نوع “درون” في المنزل الذي كان يقيم فيه منفذ هجوم ليلة رأس السنة في مدينة إسطنبول.

وأضافت الصحيفة أنه تم ايضا العثور على مسدسين بالاضافة الى 197 الف دولار امريكي.

واعلن والي مدينة اسطنبول٬ واصب شاهين٬ ان عمليات البحث والتدقيق مستمرة اذا ما كان الارهابي استخدام الطائرتين ام لا.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ألقت قوات الأمن التركية على عبد القادر ماشاربيوف، المتهم بتنفيذ الهجوم على نادٍ ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة في منزل بمنطقة آسنيورت.

وقُتِلَ في الهجوم الذي نفذه “ماشاربيوف” 39 شخصاً معظمهم من جنسيات عربيّة، فيما أصيب عشرات آخرون، بينما تبنّى تنظيم “داعش” الهجوم.