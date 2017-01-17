سخر الإعلامي التونسي والمذيع بقناة “” محمد كريشان، مما صرح به رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ياسر رزق، بأن وجبة رؤساء تحرير الذين أجروا الحوار مع الرئيس كانت طعمية وطرشي.

 

وقال “كريشان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أكل الراحل كان زيتا و زيتونا و زعترا و جبنة ، لكن قصة مع و مفتعلة و بايييييخة.”

 

وكانت وسائل الإعلام المصرية الموالية قد بدأت حملة كبيرة للترويج عن تواضع الرئيس السيسي في طعامه، مذكرين بالزعم أن الرئيس الأسبق كان لا يأكل إلا البلدي والإوز.

 