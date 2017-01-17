سخر الإعلامي التونسي والمذيع بقناة “الجزيرة” محمد كريشان، مما صرح به رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ياسر رزق، بأن وجبة رؤساء تحرير الصحف القومية الذين أجروا الحوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت طعمية وطرشي.

وقال “كريشان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أكل الراحل ياسر عرفات كان زيتا و زيتونا و زعترا و جبنة ، لكن قصة السيسي مع الطعمية و الطرشي مفتعلة و بايييييخة.”

أكل الراحل ياسر عرفات كان زيتا و زيتونا و زعترا و جبنة ، لكن قصة السيسي مع الطعمية و الطرشي مفتعلة و بايييييخة…. https://t.co/Bw62b4TpV8 — محمد كريشان (@MhamedKrichen) January 17, 2017

وكانت وسائل الإعلام المصرية الموالية قد بدأت حملة كبيرة للترويج عن تواضع الرئيس السيسي في طعامه، مذكرين بالزعم أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان لا يأكل إلا البط البلدي والإوز.