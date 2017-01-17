ردّ الداعية السعودي المعروف محمد العريفي على التصريحات التي نسبت له، ونشرتها صحف مصرية، حول موقفه من جزيرتي تيران وصنافير.

العريفي كذّب جميع التصريحات التي وردت في عدة صحف مصرية، قائلا إنه لم يتحدث عن موضوع الجزيرتين منذ بدايته على الإطلاق.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نشرت صحيفة تصريحا مكذوبا على العريفي عن تيران وصنافير، زعموا أني ذكرته في خطبة جمعة!، وأنا منذ بدأ موضوعها من سنة لم أنطق أو أكتب فيها حرفا”.

نشرت صحيفة تصريحاً مكذوباً على #العريفي عن تيران وصنافير

زعموا أني ذكرته في خطبة جمعة!

وأنا منذ بدأ موضوعها من سنة لم أنطق أو أكتب فيها حرفا — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 16, 2017

وكانت صحيفة “أخبار اليوم”، المصرية، وصحف إلكترونية أخرى ذكرت أن العريفي هدد مصر في حال طالبت باسترجاع الجزيرتين.

وزعمت صحف مصرية أن العريفي قال في خطبة جمعة: “لم ولن تكون مصرية، حتى ولو أعلنت الجهاد كما فعلت في سوريا”.

يشار إلى أن الشائعة المنسوبة للعريفي، نُشرت بالتزامن مع قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، والتي رفضت التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.