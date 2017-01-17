احياناً يتمادى بعض لاعبي كمال الأجسام في البحث عن قياسات خارقة وغير معتادة للعضلات مهما كانت النتائج السلبية لذلك.

ومن أبرز هؤلاء، “كريغ فالنتينوا”، وهو واحد من رموز لاعبي كمال الأجسام الأكثر إثارة للجدل في العالم، ويحظى بشعبية كبيرة، وقد بدأ كمال الأجسام في سن 13 عاماً، وبعد أكثرَ من 23 عاماً من التدريب أصبحَ صاحب أضخم عضلات “باي سيبس”في العالم التي بلغ عرضها 28 بوصة.

“كريغ” يتعاطى بعض المواد الكيميائية لبناء العضلات، ويُشاع أنّه يقوم بحقن عضلاته بمادة السينثول، والمفاجأة كانت بانفجار عضلة “الباي سيبس” وأصيب ذراعه بعدوى بكتيرية، وتمكن من التعافي بعدها ولكن لم يُقلع عن تعاطي المنشطات رغم ما حدثَ له.

إليكم مجموعة من لاعبي كمال الاجسام الذين انفجرت عضلاتهم بسبب ممارسات رياضية وتعاطي عقاقير مضرة: