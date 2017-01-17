وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم الشكر لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك على إثر تصريحاته التي قال فيها بأن العاصمة السورية “دمشق” كانت على وشك أن تتحرر لولا تدخل الروس في آخر لحظة.

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” ألف شكر لافروف. ألف شكر..لقد أزلت عن صدورنا صخرة كبرى باعترافك أن الثورة السورية لم تنهزم أمام جيش أسدي وميليشيات طائفية حقيرة، بل كانت على وشك إسقاط النظام الفاشي خلال اسبوعين لولا التدخل الروسي”.

وأضاف “القاسم” قائلا: “تصريحك يا لافروف محزن جداً لكنه حررنا من أحزاننا وأنصفنا للتاريخ…بكيت طويلاً بعد تصريحك الناري يا لافروف”.

وتابع “القاسم” تدوينته موجها التحية للثورة قائلا: “تحية إجلا ل وإكبار للثورة السورية العظيمة ولحذاء كل ثائر سوري وصل إلى ابواب دمشق وكاد ان يحررها من الاحتلال الطائفي لولا تدخل واحدة من اقوى القوى العظمى في التاريخ…روسيا”.

واختتم “القاسم” تدوينته “ايها الثوار اعلموا الآن أنكم لم تتراجعوا أمام جيش ابو شحاطة بل أمام قوة عظمى… والثورات سجال في كل الأحوال”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أقر بأن الثوار كانوا على وشك تحرير دمشق في غضون أسبوعين أو ثلاثة قبل تدخل القوات الروسية.