صدم طفل هندي والديه والأطباء، بعدما ولد مباشرةً. أمّا السبب الرئيسي، فيتجلّى بلسانه الضخم الذي يخرج من فمه.
وبحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانيّة، ولد الطفل أباراجيت لودهي، وهو يعاني من حالة نادرة تدعى “الماكروغلوسيا”، وهي متلازمة ناتجة عن تشوّه جيني.
وأشارت والدة الطفل ميني الى أنّها شعرت بالخوف لرؤية طفلها بهذا اللسان، فضلاً عن بكائه المتواصل نظراً لجوعه، إلا أنّها عجزت عن مساعدته.
وانطلاقاً من حالة الطفل الدقيقة، وضع له جهاز لمساعدته على التنفّس لمدة 4 أيام، حيث خضع لعملية جراحيّة، تمّ خلالها استئصال الورم من فمه.
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