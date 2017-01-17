تداول ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لقوات أمن تابعة للشرطة المصرية وهي تنهال بالضرب على إحدى النساء بسبب دفاعها عن ابنها الذي تعرض للضرب على أيديهم.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام عدد من أفراد الشرطة المصرية بالتهجم على السيدة وقاموا بطرحها أرضا وانهالوا عليها بالضرب.

وأظهر الفيديو المتداول قيام رجال الأمن وهم يمسكون بالسيدة مطروحة بالأرض في حين قام احدهم بالدوس على رقبتها بحذاءه وسط صرخاتها التي ملأت المكان “يا لهوي يا لهوي” دون ان يحرك احدا من سكان المنطقة ساكنا.