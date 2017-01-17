قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن 10 دول على الأقل عرضت وساطتها لتخفيف التصعيد بين الجمهورية الإسلامية والسعودية، مشيرا إلى أن طهران ستعيد علاقاتها مع الرياض إذا غيرت الأخيرة سياساتها الإقليمية.

وأوضح في معرض رده عن سؤال حول أنباء عن عرض كل من الكويت والعراق الوساطة في هذا الصدد، أن “هناك دولا كثيرة. تحدثتم عن العراق والكويت. هناك ما بين ثماني و10 دول ببالي تحدث مسؤولوها إلينا حول الموضوع”.

وأضاف أن بلاده لا تسعى إلى إقصاء السعودية من السياسة الإقليمية، وستقدم مساعدتها للرياض إذا اتخذت الأخيرة “القرار الصائب”، ووضعت حدا لتدخلها العسكري في اليمن وتوقفت عما وصفه بتدخلها في شؤون البحرين.