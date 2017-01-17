اعتقل قس بارز في زيمبابوي أمس الاثنين بعدما تنبأ بأن رئيس البلاد روبرت موجابي 92/ عاما/ سيتوفى يوم 17 تشرين أول/أكتوبر العام الجاري، حسبما قالت الشرطة ومحامي القس.

وذاع صيت القس باتريك موجادزا من كنيسة “ريمنانت بنتكوستال” في بلدة كاريبا بشمال البلاد حينما قام بمظاهرة بمفرده عام 2015 ضد موجابي الذي يتهمه بأنه غير كفؤ.

وتشهد زيمبابوي التي تقع جنوب القارة الافريقية احتجاجات ضد موجابي الذي يحكم البلاد منذ 37 عاما ويتهمه المنتقدون بإفساد الاقتصاد ، ولكن رغم ذلك يعتزم السعي لإعادة انتخابه عام 2018 حيث سيبلغ حينها الـ98 عاما.

وقال موجادزا في كانون أول/ديسمبر الماضي إن موجابي سيتوفى يوم 17 تشرين أول/أكتوبر وحثه على الصلاة إذا أراد تجنب هذا المصير.

وقال محامي القس، جيفت متيسي، إن موجادزا اعتقل في هراري بموجب اتهامات بتقويض سلطة الرئيس ولكن تم تغيير الاتهام إلى إزعاج جنائي. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الاعتقال

وقال متيسي إن موجادزا لن يعترف بالتهمة المنسوبة إلهي ” نظرا لأنه يقول إن ما قاله كشفه الله له خلال الصلاة “.