تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة محاولة شاب صفع رئيس الحكومة الفرنسيّة السابق مانويل فالس، بينما كان في زيارة في منطقة بريتاني في غرب فرنسا.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنّ فالس، المرشّح للإنتخابات التمهيديّة لاختيار مرشّح الحزب الإشتراكي للإنتخابات الرئاسيّة، كان يُصافح بعض مؤيّديه أمام مقرّ بلديّة مدينة لامبال الصغيرة في منطقة بريتاني، عندما قام أحد الشبابب صفعه، إلّا أن أحد عناصر الأمن المكلّفين حمايته، تمكن منه وألقى القبض عليه.

وعلّق فالس على الحادث قائلاً: “أنا لم أحضر الى هنا للكلام عن نفسي، هناك دائماً أشخاص يُريدون منع الديمقراطيّة من التعبير عن نفسها، والديمقراطيّة لا يُمكن أن تكون عبر العنف”.

يذكر انه في الـ 22 من كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، رشّ شاب يُعارض إصلاح قانون العمل الذي كان يعمل عليه فالس، الأخير بالطحين، بينما كان يزور سوقاً للميلاد في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا.