أدرجت محكمة جنايات القاهرة، محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، ومحلل شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وأوضحت مصادر قضائية أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بإدراج أبوتريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، تضمن 1500 اسم من الشخصيات التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان.

وتضمنت أسماء المدرجين على قوائم الإرهاربيين بجانب أبو تريكة، كلًا من ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي ويوسف القرضاوي ومحمد البلتاجي وآخرون.

وهناك عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال.

ولم يصدر حتى اللحظة تعقيب من اللاعب ابو تريكة على ادراجه على قائمة الإرهابيين، حيث يحلل فيه كأس الأمم الإفريقية 2017 على قناة “بي إن سبورتس” ويظهر اليوم في مباراة منتخب مصر ومالي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.