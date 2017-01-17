هاجم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله الثلاثاء، السلفيين مرة أخرى، معتبرهم تيارا أجنبيا عن الجزائر.

وقال غلام الله في ندوة صحفية بمنتدى جريدة الشعب “التيار السلفي في الحقيقة تيار أجنبي، ثقافيا تيار أجنبي، تسلط على الجزائر” مضيفا أن “هذا التيار (السلفي) لا يقبل المناقشة والمجادلة”

وتابع وزير الشؤون الدينية السابق ” التيار السلفي انطلق من المذهب الحنبلي الذي تبناه السعوديون، وهم أحرار، فهو يصلح لهم، لكن لا يصلح لنا”، وواصل غلام الله “هم (السعوديون) مثلا في الحجاز كانت هناك المذاهب الأربعة، الآن لا يتواجد إلا المذهب الحنبلي، فهم يرفضون أي مذهب آخر لكي يحافظوا على وحدتهم وثقافتهم، لكن لماذا يحاولون أن يفرضوا علينا هذا المذهب ما سيؤثر على وحدتنا وثقافتنا”.

وبشأن محاربة الأفكار الدخيلة لمختلف الطوائف قال علام الله أن المعالجة الأمنية فقط غير كافية بل يجب تكاتف مختلف الجهود وعلى كل المستويات والعمل من اجل بعث وإحياء المآثر والتراث الوطني وإنتاج البرامج والحصص التي تبعث على الاعتزاز بالشخصية الوطنية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي.

ولمواجهة المد الطائفي في الجزائر طالب غلام الله من الإعلام أن يلعب دوره في اختيار البرامج التلفزيونية الجادة وإعطاء الفرصة للعلماء الجزائريين وليس التنكر للمرجعية الدينية الوطنية منتقدا اختيار بعض القنوات الخاصة البرامج الهابطة كبرامج تفسير الأحلام والشعوذة والسحر.

واقترح ا ابوعبد الله غلام الله “إنشاء مجلس توجيهي وطني يكون على شاكلة سلطة الضبط للسمعي البصري ولكن يتمتع بصفة أخلاقية دينية لا قانونية وذلك للاهتمام بالشأن الديني”.

وذكر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بان هذا المجلس الذي من مهامه التوجيه يتكون من أعضاء يمثلون مختلف الجهات المعنية منها وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى وغيرهما.

كما طالب أن تكون هذه الهيئة ممثلة على مستوى القنوات التلفزيونية الخاصة من اجل تقديم الاستشارة والتوجيه لمعدي الحصص والقائمين على البرامج المختلفة.