قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن على حركة “حماس” أن “تواجه الشعب وأن يفهم الشعب أنهم هم المخطئون وهم الذين يتلاعبون بمصير شعبهم”. حسب قوله.

وأكد محمود عباس أنه “لا بد من إصلاح الأمور بشكل جذري، بحيث تصل الكهرباء إلى كل الأهالي”، وقال إن “الحكومة الفلسطينية مستعدة لبذل كل جهد ممكن للنهوض بقطاع الكهرباء”، مضيفا في السياق: “أما أن تبقى تحت السرقة والنهب من قبل حماس فهذا أمر غير مقبول”.

وصرح الرئيس الفلسطيني بأن الحكومة ناقشت موضوع الكهرباء في قطاع غزة بشكل مفصل، مشيرا إلى وجود كثير من الأخطاء سواء فيما يتعلق بالنفط أو بتوزيع الكهرباء أو جمع الاشتراكات.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “لذلك نقول لهم (في إشارة إلى حماس) عندما تصحح كل الأمور نحن جاهزون لأن نبذل كل ما نستطيع حتى نوفر الكهرباء”.

وفي ما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال محمود عباس، إن “تلك الخطوة ستعطل أي تقدم في المستقبل وتعطل عملية السلام”، مضيفا أن “ذلك ليس استفزازيا فقط وإنما أكثر من استفزازي وسيسيئ لعملية السلام ككل”.

ووجه الرئيس الفلسطيني خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قال فيها: “نتمنى ألا ينقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لأن القدس من وجهة نظر إسرائيل مدينة موحدة، وهذا غير صحيح وغير قانوني. وبالتالي، نقل السفارة يعطل أي تقدم في المستقبل، ويعطل عملية السلام، نتمنى أن يوقف نقل السفارة وأن يبدأ المفاوضات على أساس القرارات الدولية وقرار مجلس الأمن 2334، وعلى أساس مخرجات مؤتمر باريس.

وأضاف: “عندما ينتهي كل شيء، وكل طرف يعرف حدوده، نحن نعرف حدودنا على أساس 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، عند ذلك يعرفون ما يريدون”، حسبما جاء على لسانه.