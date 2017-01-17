نشرت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، مقاطع فيديو وصورا لمنزل عبد القادر ماشاريبوف منفذ هجوم “ملهى إسطنبول” بعدما ألقت السلطات الأمنية القبض عليه مع أربعة أشخاص في منطقة إسنيورت بإسطنبول.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن شرطة مكافحة الإرهاب عثرت أثناء عملية الفحص التي أجرتها في منزل المتهم، على الكثير من المواد الغذائية والمشروبات والفواكه.

وقالت الشرطة إنها أثناء مداهمتها للمنزل حاول المتهم الاختباء بجوار السرير في غرفة النوم، وفقا للصحيفة التركية.

وكانت السلطات التركية ألقت الاثنين، القبض على عبد القادر ماشاريبوف، المتهم بتنفيذ الهجوم المسلح على النادي الليلي ليلة رأس السنة في منطقة “أورطه كوي” بإسطنبول.

İşte Reina saldırganının yakalandığı evin görüntüleri… pic.twitter.com/6MJk1X7sOZ — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) January 17, 2017

وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول تلقت بلاغا حول إقامة منفذ الهجوم في منزل بمنطقة إسنيورت بإسطنبول.

وفور تلقي البلاغ، داهمت الفرق المنزل، وألقت القبض على ماشاريبوف ورجل آخر قرغيزي الأصل، إضافة إلى ثلاث نساء.

وتمّ اقتياد جميع من ألقي القبض عليهم إلى مديرية أمن إسطنبول؛ لاستكمال التحقيقات معهم.