أعرب المستشار الإعلامي للرئيس المصري السابق عدلي منصور، أحمد المسلماني، عن قلقه من سيناريو احتلال إسرائيل لجزيرتي “تيران وصنافير” حال تسليمهما للمملكة العربية السعودية.

وتساءل “المسلماني” خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى” عبر فضائية “دريم”: “مين قال إن المملكة اللي هاتستلم الجزيرتين، وليه نتنياهو ميكونش مجهز خطة لاحتلالهم؟.. وهل بإمكان مصر الدخول في حرب مع إسرائيل على جزر سعودية؟، وهل السعودية قادرة في الظروف الحالية أن تدخل في حرب مع إسرائيل حول تيران وصنافير؟”.

وأضاف: أن حكم القضاء أمس، هو الحل الاستراتيجي الوحيد لهذه الفتنة، متوقعًا أن تكون “تيران وصنافير” مدخل لجر مصر لحرب مع إسرائيل في وقت غير مناسب لاحتلال الجزيرتين، أو تورط مصر والسعودية في حرب مع إسرائيل قد لا تكون الدولتان مستعدين له.