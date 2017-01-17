أعرب المستشار الإعلامي للرئيس المصري السابق ، أحمد المسلماني، عن قلقه من سيناريو احتلال لجزيرتي “” حال تسليمهما للمملكة العربية .

 

وتساءل “المسلماني” خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى” عبر فضائية “دريم”: “مين قال إن اللي هاتستلم الجزيرتين، وليه ميكونش مجهز خطة لاحتلالهم؟.. وهل بإمكان الدخول في حرب مع إسرائيل على جزر سعودية؟، وهل السعودية قادرة في الظروف الحالية أن تدخل في حرب مع إسرائيل حول تيران وصنافير؟”.

 

وأضاف: أن حكم القضاء أمس، هو الحل الاستراتيجي الوحيد لهذه الفتنة، متوقعًا أن تكون “تيران وصنافير” مدخل لجر مصر لحرب مع إسرائيل في وقت غير مناسب لاحتلال الجزيرتين، أو تورط مصر والسعودية في حرب مع إسرائيل قد لا تكون الدولتان مستعدين له.