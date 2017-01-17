وجه رئيس اتحاد علماء المسلمين، الدكتور انتقادات حادة لكل من يأخذ على ويقارنه بجرائم في ، مؤكدا ان ذلك من “أظلم الظلم”.

 

وقال “القرضاوي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “من أظلم الظلم أن يؤخذ الإسلام في ، بجرائم الكنيسة في الغرب، وأن يُحكم بالإعدام على تراثنا من أجل جناية تراث آخر لقوم آخرين”.

 

يشار إلى أن غالبية الليبراليين والمسلمين، يرفضون أن يلعب الدين أي دور في الحياة السياسية، مستدلين بذلك بالجرائم التي وقعت على يد الكنيسة في الغرب عندما كان الحاكم يحكم ويأخذ سلطاته منها، وهو الامر الذي يرد عليه، بأن الإسلام دين حياة وعدل وأن الدولة الإسلامية في عهد ومن خلفه من كانت دولا عادلة لا يظلم فيها أحد قبل ان تتحول إلى عائلية.

 