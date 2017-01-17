وجه رئيس اتحاد علماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي انتقادات حادة لكل من يأخذ على الإسلام ويقارنه بجرائم الكنيسة في الغرب، مؤكدا ان ذلك من “أظلم الظلم”.

وقال “القرضاوي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “من أظلم الظلم أن يؤخذ الإسلام في الشرق، بجرائم الكنيسة في الغرب، وأن يُحكم بالإعدام على تراثنا من أجل جناية تراث آخر لقوم آخرين”.

من أظلم الظلم أن يؤخذ الإسلام في الشرق، بجرائم الكنيسة في الغرب، وأن يُحكم بالإعدام على تراثنا من أجل جناية تراث آخر لقوم آخرين. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) January 17, 2017

يشار إلى أن غالبية الليبراليين العرب والمسلمين، يرفضون أن يلعب الدين أي دور في الحياة السياسية، مستدلين بذلك بالجرائم التي وقعت على يد الكنيسة في الغرب عندما كان الحاكم يحكم ويأخذ سلطاته منها، وهو الامر الذي يرد عليه، بأن الإسلام دين حياة وعدل وأن الدولة الإسلامية في عهد الرسول ومن خلفه من الخلفاء كانت دولا عادلة لا يظلم فيها أحد قبل ان تتحول إلى وراثة عائلية.