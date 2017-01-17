كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة “فلنتسيا” الإسبانية على أكثر من 3500 رجل ممن تزوجوا بنساء جميلات، أن تواجد الرجل مع امرأة جميلة لوحدهما لمدة خمس دقائق يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول لدى الرجل مما يؤدي إلى إصابته بعدة أمراض منها القلب والسكري وارتفاع الضغط الدموي.

وأشارت الأبحاث أن “النساء اللواتي حصلن على 14 من 20 كمعدل للجمال فما فوق يصبحن أرامل في بداية حياتهن أو في منتصفها بينما النساء الأقل جمالاً يعيش أزواجهن أكثر بنسبة تتراوح بين 20 و30%. وأثبتت أن80% من الرجال يعانون من جمال زوجاتهم ويتحملون عبئا نفسياً كبيراً الشيء الذي يؤدي إلى إصابتهم بأمراض قد تضع حدا لحياتهم.