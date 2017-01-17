اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من الهاشتاجات التضامنية لدعم اللاعب المصري المعتزل محمد أبو تريكة, بعد لحظات من إعلان السلطات المصرية إدراج اسمه على قوائم الارهابيين !

وكان أبرز الهاشتاجات انتشارا على صفحات التواصل الاجتماعي #ابو_تريكة_مش_مجرم ، الذي حلق في سماء “تويتر”، بعد لحظات من انتشار خبر الإدراج.

#ابو_تريكه_مش_مجرم

ابو تريكه ارهابي !

وميزو داعية إسلامي !!! اللهم اجرنا في عقول مصر الحالية واخلفنا خيراً منها — احمد الكاموخ (@a_lkamok) January 17, 2017

#أبو_تريكة_مش_مجرم

في الوقت اللي رئيس الجابون طلب من تريكة يحضر نهائي أمم أفريقيا ٢٠١٧في المنصة الرئيسية مع الرؤساء، بلده بتقول عليه ارهابي! — العُمدة (@Salamonty_) January 17, 2017

وأعلن عدد كبير من النشطاء تضامنهم مع محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية المُعتزل، وانتفض كثير من النجوم تضامناً مع النجم الكبير.

برضاكو غصب عنكو بالذوق بالعافيه #ابو_تريكه_مش_مجرم ! —  مصاص دماغ  (@Mohamed_rageb55) January 17, 2017

حاجه نفتخر بيها أن اللي بيشاركوا معانا مش بس مصرين والعرب كمان معانا وفي عالم آخر بيقولو عليه ارهابي فعلا الله المستعان

#ابو_تريكه_مش_مجرم — بنت الاهلي (@BasmaRagab10) January 17, 2017

وكانت صحيفة “الشروق”، قد نشرت صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، الموافق 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

طب ازاي احب بلد بتقول عن أبوتريكة إرهابي

وأحمد موسى اعلامي والسيسي رئيس وفيفي عبده ام مثاليه .. ازاي اصلا اعيش فيها؟ #ابو_تريكه_مش_مجرم — مـوكـوسـة (@mwkosa) January 17, 2017

ياليت لوكان كل الارهابيين مثل ابو تريكة ✌#ابو_تريكه_مش_مجرم — ∞ αмηα ∞ (@xiamn_) January 17, 2017

وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف من الشخصيات العامة كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.