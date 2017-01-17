اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من الهاشتاجات التضامنية لدعم اللاعب المصري المعتزل , بعد لحظات من إعلان السلطات المصرية إدراج اسمه على قوائم الارهابيين !

 

وكان أبرز الهاشتاجات انتشارا على صفحات التواصل الاجتماعي ، الذي حلق في سماء “تويتر”، بعد لحظات من انتشار خبر الإدراج.

وأعلن عدد كبير من النشطاء تضامنهم مع محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية المُعتزل، وانتفض كثير من النجوم تضامناً مع النجم الكبير.

وكانت صحيفة “الشروق”، قد نشرت صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، الموافق 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات ، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف من الشخصيات العامة كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.