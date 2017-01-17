تعتزم ايران انشاء شبكة هاتف نقال وميناء نفطي في سورية، في اطار سلسلة اتفاقات تعاون وقعت، الثلاثاء، خلال زيارة رئيس الوزراء السوري عماد خميس الى طهران، وفق ما أفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وأبرم البلدان خمسة اتفاقات تتعلق بمنح ترخيص لمشغل ايراني لشبكة هاتف نقال وتخصيص خمسة الاف هكتار لإنشاء ميناء نفطي وخمسة آلاف اخرى كأراض زراعية في سورية.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية الايرانية اسحق جهانغيري في مؤتمر صحافي مشترك مع خميس، إن «ايران تدعم الحكومة والشعب السوريين».

واضاف جهانغيري إن «الانتصارات الاخيرة في سورية (استعادة حلب) رهن بالتضحيات وصمود الشعب والجش السوري وقوات محور المقاومة ونتيجة التنسقات المدانة والساسة بن اران وسورا».

واعتبر ان زيارة خميس تفتح «صفحة جديدة في الانشطة الاقتصادية بين البلدين».

وينص احد الاتفاقات الخمسة على ان تستغل ايران مناجم الفوسفات في منطقة تقع على بعد 50 كلم جنوب مدينة تدمر الاثرية التي سقطت في ايدي تنظيم الدولة الاسلامية عام 2015.

وأعلن خميس ان العقود التي وقعت اليوم الثلاثاء «والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون الصناعي والاستثمارات واستثمار الشركات الإيرانية في سورية وانشاء المصانع واعادة الاعمار».

وسيلتقي رئيس الوزراء السوري الذي يترأس وفدا اقتصاديا كبيرا، ايضا علي شمخاني الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي المكلف تنسيق العمليات الامنية والسياسية والعسكرية مع روسيا وايران.