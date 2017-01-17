كشفت الكاتبة الأردنية أن مؤسس حركة المقاومة الإسلامية “” الشيخ ، استشهد وهو مدين بمبلغ 6000 دولار أمريكي، سجلت عليه من ثمن بيت تم شراؤه لإحدى .

 

وقالت “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” استشهد الشيخ احمد ياسين وهو مدين ب6000$ بسبب امرأة لم تجد بيتا فقال لصاحب اكتب ما ينقص دين علي، وقد تم تسديد المبلغ بعد اغتيال ”.

 