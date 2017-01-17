كشفت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه أن مؤسس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشيخ أحمد ياسين، استشهد وهو مدين بمبلغ 6000 دولار أمريكي، سجلت عليه من ثمن بيت تم شراؤه لإحدى النساء.

وقالت “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” استشهد الشيخ احمد ياسين وهو مدين ب6000$ بسبب امرأة لم تجد بيتا فقال لصاحب البيت اكتب ما ينقص دين علي، وقد تم تسديد المبلغ بعد اغتيال الشهيد”.