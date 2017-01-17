دعا الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك المملكة العربية السعودية للتوجه للمحكمة الدولة لإثبات سعودية جزيرتي “تيران وصنافير” مؤكدا وجود أدلة كثيرة تثبت سعوديتهما.

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” :” لو تتجه #السعودية نحو المحكمة الدولية بخصوص تيران وصنافير وهي المخولة بالفصل فيهما لصدر حكم لصالحها فأدلة كثيرة تؤكد بأنهما جزيرتان سعوديتان”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت أمس الاثنين، بأن جزيرتي “تيران وصمافير” خاضعتان للسيادة المصرية، وانه لا يحق لاحد بالتنازل عنهما باعتبارهما.

وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى، خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة ، ووفقًا لنص المادة (151)من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18 يناير 2014 ، يحظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى .