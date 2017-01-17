دعا الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور العربية للتوجه للمحكمة الدولة لإثبات سعودية جزيرتي “” مؤكدا وجود أدلة كثيرة تثبت سعوديتهما.

 

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” :” لو تتجه #السعودية نحو بخصوص تيران وصنافير وهي المخولة بالفصل فيهما لصدر حكم لصالحها فأدلة كثيرة تؤكد بأنهما جزيرتان سعوديتان”.

 

وكانت قد قضت أمس الاثنين، بأن جزيرتي “تيران وصمافير” خاضعتان للسيادة المصرية، وانه لا يحق لاحد بالتنازل عنهما باعتبارهما.

 

وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى، خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة ، ووفقًا لنص المادة (151)من دستور جمهورية العربية الصادر فى 18 يناير 2014 ، يحظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى .