طالب الإعلامي المصري أحمد موسى – بسخرية – الذين يصفقون لحكم مصرية تيران وصنافير بالذهاب للعيش فيهما، مشيرًا إلى أنه لم يمنع أحد المصريين – من قبل أو من بعد الحكم – من الذهاب إلى تيران وصنافير.

وشن موسى هجومًا عنيفًا على الحقوقي “خالد علي” قائلًا: “إنت بتشاور بإيدك لمين ياخالد يا علي، السيسي مش خائن والجيش مش خائن”.

وأضاف – خلال برنامجه على مسئوليتي – أن الضغط الشعبي فى السعودية يطالب باستبعاد المصريين المقيمين فيها، والذين يُقدرون بنحو 3 ملايين مصري، مشيرًا إلى أن “خالد علي” أو “حمدين صباحي” أو “معصوم مرزوق” لن يستطيعوا تشغيل المصريين.

وتابع: “هناك حالة للتهييج”، مطالبًا مؤسسات الدولة والمصريين بالحذر من التهييج ضد الدولة.