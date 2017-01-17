طالب الإعلامي المصري – بسخرية – الذين يصفقون لحكم مصرية وصنافير بالذهاب للعيش فيهما، مشيرًا إلى أنه لم يمنع أحد المصريين – من قبل أو من بعد الحكم – من الذهاب إلى وصنافير.

 

وشن موسى هجومًا عنيفًا على الحقوقي “خالد علي” قائلًا: “إنت بتشاور بإيدك لمين ياخالد يا علي، مش خائن والجيش مش خائن”.

 

وأضاف – خلال برنامجه على مسئوليتي – أن الضغط الشعبي فى يطالب باستبعاد المصريين المقيمين فيها، والذين يُقدرون بنحو 3 ملايين مصري، مشيرًا إلى أن “خالد علي” أو “حمدين صباحي” أو “معصوم مرزوق” لن يستطيعوا تشغيل المصريين.

 

وتابع: “هناك حالة للتهييج”، مطالبًا مؤسسات الدولة والمصريين بالحذر من التهييج ضد الدولة.