أثارت تغريدة أطلقها عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, غضب الداعية السعودية عوض القرني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, لتتحول المنصة الاجتماعية إلى ساحة “سجال” بين الجانبين بعد مطالبة الاول للسعودية باحترام قرار المحكمة الإدارية المصرية باعتبار جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وقال عبد الخالق عبد الله في تغريدته المثيرة التي أطلعت عليها “وطن”, #تيران_وصنافير_مصرية هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. يجب احترام قرار القضاء.

#تيران_وصنافير_مصرية هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. يجب احترام قرار القضاء — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 16, 2017

وهنا رد الداعية السعودية على عبد الخالق عبد الله قائلاً له في تعليق على تغريدته ” لو حكمت محكمة إيرانية بأن الجزر الثلاث إيرانية هل يجوز لأي خليجي أن يقول: يجب احترام قرار القضاء؟! أما كان يسعك السكوت؟

لو حكمت محكمة إيرانية بأن الجزر الثلاث إيرانية هل يجوز لأي خليجي أن يقول:

"يجب احترام قرار القضاء"؟!

أما كان يسعك السكوت؟@Abdulkhaleq_UAE pic.twitter.com/hjkM67CGdi — د. عوض القرني (@awadalqarni) January 16, 2017

فحاول مستشار بن زايد حفظ ماء وجهه بعد تغريدته المثيرة فرد قائلاً على القرني ” لو حكمت محكمة سعودية بأن #تيران_وصنافير_سعودية لطلبنا باحترام قرار القضاء. هذا مبدأ أخلاقي. الخطوة القادمة محكمة العدل الدولية “.

لو حكمت محكمة سعودية بان #تيران_وصنافير_سعودية لطلبنا باحترام قرار القضاء. هذا مبدأ اخلاقي. الخطوة القادمة محكمة العدل الدولية @awadalqarni https://t.co/9PDlFubL5o — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 16, 2017

وشارك في السجال الذي شهدته منصة “تويتر”, رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة الذي علق على تغريدة مستشار بن زايد ساخر.. ” ماذا عن وجوب احترام وصية أم الجنرال #السيسي بخصوص #تيران_وصنافير_سعودية وأنت برفسور السياسة الكبير؟ “.

وأضاف العذبة قائلاً ” الغريب أن نظام الجنرال #السيسي لم يلتزم بوصية أم الجنرال ولم يقدم أدلة تثبت أن #تيران_وصنافير_سعودية.. آه سحيح.. #مصر #السعودية

الغريب أن نظام الجنرال #السيسي لم يتلزم بوصية أم الجنرال ولم يقدم أدلة تثبت أن #تيران_وصنافير_سعودية.. آه سحيح..#مصر #السعودية pic.twitter.com/F0NcZonblu — عبدالله العذبة (@A_AlAthbah) January 16, 2017

وتابع قائلاً ” الله على زمن الخلافة الراشدة لأمير المؤمنين الجنرال #السيسي.. بي بي سي تقول: السيسي اتهزم يا رجالة.. يا “مينز” وإعادة للأمة أمجادها.. #سحيح