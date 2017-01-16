أثارت تغريدة أطلقها مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, غضب الداعية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, لتتحول المنصة الاجتماعية إلى ساحة “سجال” بين الجانبين بعد مطالبة الاول للسعودية باحترام قرار المحكمة الإدارية المصرية باعتبار جزيرتي وصنافير مصريتان.

 

وقال عبد الخالق عبد الله في تغريدته المثيرة التي أطلعت عليها “وطن”, #تيران_وصنافير_مصرية هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في وألغت ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. يجب احترام قرار القضاء.

وهنا رد الداعية السعودية على عبد الخالق عبد الله قائلاً له في تعليق على تغريدته ” لو حكمت محكمة إيرانية بأن الجزر الثلاث إيرانية هل يجوز لأي خليجي أن يقول: يجب احترام قرار القضاء؟! أما كان يسعك السكوت؟

فحاول مستشار بن زايد حفظ ماء وجهه بعد تغريدته المثيرة فرد قائلاً على القرني ” لو حكمت محكمة سعودية بأن #تيران_وصنافير_سعودية لطلبنا باحترام قرار القضاء. هذا مبدأ أخلاقي. الخطوة القادمة محكمة العدل الدولية “.

وشارك في السجال الذي شهدته منصة “تويتر”, رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة الذي علق على تغريدة مستشار بن زايد ساخر.. ” ماذا عن وجوب احترام وصية أم الجنرال # بخصوص #تيران_وصنافير_سعودية وأنت برفسور السياسة الكبير؟ “.

وأضاف العذبة قائلاً ” الغريب أن نظام الجنرال #السيسي لم يلتزم بوصية أم الجنرال ولم يقدم أدلة تثبت أن #تيران_وصنافير_سعودية.. آه سحيح.. #مصر #السعودية

وتابع قائلاً ” الله على زمن الخلافة الراشدة لأمير المؤمنين الجنرال #السيسي.. بي بي سي تقول: السيسي اتهزم يا رجالة.. يا “مينز” وإعادة للأمة أمجادها.. #سحيح