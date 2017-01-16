شنَّ وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، هجوما عنيفا على نائب الرئيس العراقي الحالي ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ناعتا إياه بالعميل ومطالبا إياه بأن يحترم نفسه.

وقال “آل خليفة” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” على نوري المالكي ان يصمت ان كان يحترم نفسه . و ان يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، و ان لا يرمي بلدي بصفات تنطبق عليه و على حكمه الطائفي العميل”.

على نوري المالكي ان يصمت ان كان يحترم نفسه . و ان يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، و ان لا يرمي بلدي بصفات تنطبق عليه و على حكمه الطائفي العميل — خالد بن احمد (@khalidalkhalifa) January 16, 2017

وكان نوري المالكي، قد قال في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “اقدمت السلطات البحرينية اليوم على تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية.”

وتابع المالكي قائلا: “إن هذه الجريمة البشعة والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الانسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج..”

يذكر أن البحرين نفذت أمس الأحد حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل ثلاثة من الشرطة هم الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم.