نشرت مؤسسة “أوكسفام” الدوليّة، نتائجَ بحث أجرته، بيّن أسماء ثمانية أشخاص ثرواتهم تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم أي نحو 3.6 مليارات مليار شخص:

1- بيل غيتس: مؤسس شركة مايكروسوفت (قيمة ثروته 75 مليار دولار).

2- أمانسيو أورتيغا: رجل أعمال إسباني ومؤسس شركة الأزياء إينديتيكس (قيمة ثروته 67 مليار دولار).

3- وارن بافيت أشهر مستثمر أميركي في بورصة نيويورك (قيمة ثروته 60.8 مليار دولار).

4- كارلوس سليم: رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني (قيمة ثروته 50 مليار دولار).

5- جيف بيزوس: مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون (قيمة ثروته 45.2 مليار دولار).

6- مارك زوكربيرغ مؤسس ورئيس شركة فيسبوك (قيمة ثروته 44.6 مليار دولار).

7- لاري إليسون: الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل (قيمة ثروته 43.6 مليار دولار).

8- مايكل بلومبرغ: رجل أعمال أميركي، مؤسس شركة بلومبيرغ المحدودة وعمدة مدينة نيويورك السابق (قيمته 40 مليار دولار).