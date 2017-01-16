قال موقع ماكو العبري إن حركة حماس أعلنت عن اقتراح تركي للمساعدة في حل أزمة الكهرباء التي يشهدها قطاع غزة خلال الأيام الجارية، ولكن الآن يبدو أن هناك مزيد من المساعدة، فوفقا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية وعد أمير قطر تميم بن حمد بتقديم حزمة مساعدات قدرها 12 مليون دولار مخصصة لإنشاء محطة توليد كهرباء في غزة.
وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أنه على خلفية أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، أعلنت قطر الأحد أنها سوف تقدم مساعدة مالية لغزة لحل الأزمة، حيث من المقرر أن يتم نقل مبلغ قيمته 12 مليون دولار إلى حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وفي الأيام الأخيرة، خرجت حشود إلى الشوارع في قطاع غزة، خاصة في مخيمات اللاجئين، احتجاجا على نقص إمدادات الطاقة، وبعد تفاقم الأزمة، التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة إسماعيل هنية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، حيث اتفق الرجلان على المساعدة.
وذكر موقع ماكو أنه يجب استخدام المال لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، حيث يتصرف أمير قطر بسرعة لتنفيذ حلول عملية لأزمة الطاقة في قطاع غزة، كما أعلن هنية أمس أن تركيا وافقت على إرسال كميات كبيرة من وقود الديزل للتخفيف من الأزمة.
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